Георгиев займёт место в воротах «Рейнджерс» в дерби с «Айлендерс»
Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев займёт место в воротах в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс». Этот матч состоится в ночь с 21 на 22 января по московскому времени.
О выборе вратаря сообщила пресс-служба клуба из «Нью-Йорка».
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Рейнджерс».
В текущем сезоне Георгиев принял участие в 22 матчах и одержал 12 побед, отражая 91,3% бросков. Ранее появились слухи о возможном уходе Георгиева. Так, по данным журналиста TSN Даррена Дрегера, Георгиев может перейти в «Торонто Мэйпл Лифс».
Ранее обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман заявил, что болельщики «Торонто» требуют, чтобы клуб оформил обмен форварда Джереми Бранко на Георгиева.
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