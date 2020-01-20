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Георгиев займёт место в воротах «Рейнджерс» в дерби с «Айлендерс»

Георгиев займёт место в воротах «Рейнджерс» в дерби с «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев займёт место в воротах в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс». Этот матч состоится в ночь с 21 на 22 января по московскому времени.

О выборе вратаря сообщила пресс-служба клуба из «Нью-Йорка».

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Рейнджерс».

В текущем сезоне Георгиев принял участие в 22 матчах и одержал 12 побед, отражая 91,3% бросков. Ранее появились слухи о возможном уходе Георгиева. Так, по данным журналиста TSN Даррена Дрегера, Георгиев может перейти в «Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман заявил, что болельщики «Торонто» требуют, чтобы клуб оформил обмен форварда Джереми Бранко на Георгиева.

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