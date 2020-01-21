ВХЛ признала Максима Третьяка лучшим голкипером прошедшей недели

Высшая хоккейная лига на официальном сайте объявила имена лучших игроков 18-й недели.
Лучшим вратарём стал голкипер «Звезды» Максим Третьяк, который на прошлой неделе сыграл в трёх победных матчах, отразив 92,75% бросков при коэффициенте надёжности 1,62. В одном из матчей Максим оставил свои ворота в неприкосновенности.
Лучшим защитником стал Игорь Мясищев из «Звезды», записавший в свой актив 3 (2+1) очка в трёх матчах при показателе полезности «+2». Один из голов Мясищева стал победным.
Лучшим нападающим недели был признан Евгений Рымарёв из «Торпедо» УК. Он оформил хет-трик и отдал голевую передачу (3+1) в матче с «Торосом» при показателе полезности «+4».
Лучшим новичком* стал нападающий «Ростова» Павел Щербаков, который в двух матчах набрал 3 (2+1) балла при показателе полезности «+2».
*В номинации «Лучший новичок» может участвовать хоккеист в возрасте не старше 25 лет и проведший в лиге в предыдущих сезонах не более 20 матчей.
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