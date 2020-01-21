Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ВХЛ признала Максима Третьяка лучшим голкипером прошедшей недели

ВХЛ признала Максима Третьяка лучшим голкипером прошедшей недели
Хоккей / ВХЛ 0

Высшая хоккейная лига на официальном сайте объявила имена лучших игроков 18-й недели.

Лучшим вратарём стал голкипер «Звезды» Максим Третьяк, который на прошлой неделе сыграл в трёх победных матчах, отразив 92,75% бросков при коэффициенте надёжности 1,62. В одном из матчей Максим оставил свои ворота в неприкосновенности.

Лучшим защитником стал Игорь Мясищев из «Звезды», записавший в свой актив 3 (2+1) очка в трёх матчах при показателе полезности «+2». Один из голов Мясищева стал победным.

Лучшим нападающим недели был признан Евгений Рымарёв из «Торпедо» УК. Он оформил хет-трик и отдал голевую передачу (3+1) в матче с «Торосом» при показателе полезности «+4».

Лучшим новичком* стал нападающий «Ростова» Павел Щербаков, который в двух матчах набрал 3 (2+1) балла при показателе полезности «+2».

*В номинации «Лучший новичок» может участвовать хоккеист в возрасте не старше 25 лет и проведший в лиге в предыдущих сезонах не более 20 матчей.

М. Третьяк: раньше меня напрягала формулировка «внук Третьяка»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020