ВХЛ признала Максима Третьяка лучшим голкипером прошедшей недели

Высшая хоккейная лига на официальном сайте объявила имена лучших игроков 18-й недели.

Лучшим вратарём стал голкипер «Звезды» Максим Третьяк, который на прошлой неделе сыграл в трёх победных матчах, отразив 92,75% бросков при коэффициенте надёжности 1,62. В одном из матчей Максим оставил свои ворота в неприкосновенности.



Лучшим защитником стал Игорь Мясищев из «Звезды», записавший в свой актив 3 (2+1) очка в трёх матчах при показателе полезности «+2». Один из голов Мясищева стал победным.



Лучшим нападающим недели был признан Евгений Рымарёв из «Торпедо» УК. Он оформил хет-трик и отдал голевую передачу (3+1) в матче с «Торосом» при показателе полезности «+4».



Лучшим новичком* стал нападающий «Ростова» Павел Щербаков, который в двух матчах набрал 3 (2+1) балла при показателе полезности «+2».



*В номинации «Лучший новичок» может участвовать хоккеист в возрасте не старше 25 лет и проведший в лиге в предыдущих сезонах не более 20 матчей.