М. Третьяк: раньше меня напрягала формулировка «внук Третьяка»

Голкипер рижского «Динамо» Максим Третьяк рассказал, что обсуждает матчи со своим дедушкой, президентом ФХР Владиславом Третьяком.

«Удивился ли, увидев дедушку на трибуне во время матча? Он вроде должен был приехать сюда по своим делам, не связанным с хоккеем, и я очень удивился, когда он зашёл в раздевалку. Я стоял в сушилке, и вдруг меня за плечо кто-то развернул. Смотрю – дедушка. Он смотрит все нарезки моих матчей. В прошлом году часто созванивались, он объясняет, как нужно действовать, как избегать ошибок. Всё-таки у нас хоккейная семья.



Не напрягала ли формулировка „внук Третьяка“? Может, раньше такая формулировка меня и задевала, но сейчас я в принципе не читаю прессу. У меня есть свой путь, и мне всё равно, что обо мне пишут. Так что называйте как хотите», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.