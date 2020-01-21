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«Витязь» расторг контракт с Евгением Монсом

«Витязь» расторг контракт с Евгением Монсом
Хоккей / КХЛ 0

Подольский «Витязь» расторг соглашение с нападающим Евгением Монсом, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

30-летний хоккеист в текущем регулярном чемпионате принял участие в 27 матчах за основную команду «Витязя», записав на свой счёт четыре заброшенных шайбы (4+0) при показателе полезности "-2" и 18 минутах штрафного времени. В среднем Монс проводил на площадке девять с половиной минут за матч.

Нападающий перешёл в «Витязь» перед сезоном-2018/2019. Ранее Монс восемь сезонов защищал цвета череповецкой «Северстали».

Всего Монс за карьеру провёл 271 матч в КХЛ, отметившись 87 (51+36) баллами при показателе полезности "+2".

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

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