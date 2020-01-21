«Сибирь» одержала шестую победу подряд, одолев «Трактор»

Новосибирская «Сибирь» на домашней площадке победила челябинский «Трактор» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Победа стала для подопечных Николая Заварухина шестой подряд.



Команда хозяев удачно провела первый период, дважды поразив ворота голкипера «Трактора» Ивана Федотова. Авторами заброшенных шайб стали защитник Александр Логинов и нападающий Юусо Пустинен. На старте второго периода форвард Томаш Гика сократил отставание челябинского клуба до минимума. В концовке второго периода соперники обменялись точными бросками, которые удались Лукашу Седлаку и Александру Шарову. На 56-й минуте нападающий Егор Миловзоров упрочил преимущество «Сибири». Окончательный счёт установил Дмитрий Саюстов.