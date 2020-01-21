ЦСКА — СКА: Василий Подколзин забросил дебютную шайбу в КХЛ

Нападающий петербургского СКА Василий Подколзин забросил шайбу во втором периоде встречи с московским ЦСКА. Для 18-летнего форварда гол стал дебютным в Континентальной хоккейной лиге.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Блажиевский — Нестеров, Капризов — Кемпе — Слепышев;

Дальбек — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;

Киселевич — Робинсон, Попов — Карнаухов — Калинин;

Науменков, Комиссаров, Ртищев — Соркин — Толчинский.



СКА:



Хелльберг (Самонов);

Белов — Бенгссон, Ткачёв — Лехтеря — Якупов;

Токранов — Ожиганов, Карпов — Кемппайнен — Кетов;

Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Коскиранта — Глотов;

Галенюк, Каблуков, Марченко — Морозов — Подколзин.