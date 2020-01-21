Тарасенко тренировался впервые с октября. Форвард перенёс операцию на плече
Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вышел на лёд впервые с октября 2019 года. Россиянин провёл небольшую тренировку. Часть процесса реабилитации после травмы пройдёт непосредственно на льду, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Энди Стрикленд.
Напомним, Тарасенко травмировал плечо в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Владимир получил повреждение практически на старте встречи. Позже он перенёс операцию. Согласно прогнозам, его возвращение в строй можно ожидать лишь в апреле.
Всего в нынешнем сезоне он успел принять участие в 10 встречах, набрав в них 10 очков (3+7).
После 49 матчей регулярного чемпионата «Сент-Луис» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.
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