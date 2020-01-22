Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 21 января 2020 года

21 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно пять матчей, в которых приняли участие девять российских хоккеистов.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на льду 24 минуты и 18 секунды, прервал шестиматчевую безголевую серию и завершил встречу с показателем полезности «-1». Россиянин Александр Георгиев, защищавший ворота «синерубашечников», отразил 14 бросков из 18.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на площадке 16 минут и 32 секунды и отдал две результативные передачи. Теперь на его счету 45 (19+26) очков в 50 матчах нынешнего сезона НХЛ. Он является вторым бомбардиром клуба.

Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов, забросивший 23-ю шайбу в сезоне, провёл на льду 14 минут и 53 секунды и завершил встречу с показателем полезности «+1». Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Георгиев «Рейнджерс» 14 из 18 77,8 2:4 Бобровский «Флорида» 32 из 35

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Бучневич (н) «Рейнджерс» 1+0 -1 0 6 2 1 0% 24.18 Свечников (н) «Каролина» 0+2 0 2 4 0 3 - 16.32 Малкин (н) «Питтсбург» 0+0 -1 2 1 0 1 67% 21.06 Рубцов (н) «Филадельфия» 0+0 0 0 0 2 0 - 04.27 Дадонов (н) «Флорида» 1+0 +1 0 3 2 1 - 14.53 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 +2 0 3 1 1 - 23.47 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 0 2 0 4 1 - 16.48