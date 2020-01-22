Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 21 января 2020 года

21 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно пять матчей, в которых приняли участие девять российских хоккеистов.
Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на льду 24 минуты и 18 секунды, прервал шестиматчевую безголевую серию и завершил встречу с показателем полезности «-1». Россиянин Александр Георгиев, защищавший ворота «синерубашечников», отразил 14 бросков из 18.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на площадке 16 минут и 32 секунды и отдал две результативные передачи. Теперь на его счету 45 (19+26) очков в 50 матчах нынешнего сезона НХЛ. Он является вторым бомбардиром клуба.
Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов, забросивший 23-ю шайбу в сезоне, провёл на льду 14 минут и 53 секунды и завершил встречу с показателем полезности «+1». Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|14 из 18
|77,8
|2:4
|Бобровский
|«Флорида»
|32 из 35
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|1+0
|-1
|0
|6
|2
|1
|0%
|24.18
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+2
|0
|2
|4
|0
|3
|-
|16.32
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+0
|-1
|2
|1
|0
|1
|67%
|21.06
|Рубцов (н)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|0
|2
|0
|-
|04.27
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+0
|+1
|0
|3
|2
|1
|-
|14.53
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|+2
|0
|3
|1
|1
|-
|23.47
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|0
|2
|0
|4
|1
|-
|16.48
- 22 января 2020
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10:13
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10:07
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10:00
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09:39
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09:30
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09:13
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09:00
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08:35
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08:05
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07:37
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07:23
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07:20
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07:12
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07:00
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06:34
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06:25
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06:15
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06:13
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06:06
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05:52
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05:17
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00:05
- 21 января 2020
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23:54
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23:40
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23:25
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23:13
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23:01
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22:55
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22:51
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22:46
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22:38
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22:33
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22:30
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22:26
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22:20