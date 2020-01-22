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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 21 января 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 21 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

21 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно пять матчей, в которых приняли участие девять российских хоккеистов.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на льду 24 минуты и 18 секунды, прервал шестиматчевую безголевую серию и завершил встречу с показателем полезности «-1». Россиянин Александр Георгиев, защищавший ворота «синерубашечников», отразил 14 бросков из 18.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на площадке 16 минут и 32 секунды и отдал две результативные передачи. Теперь на его счету 45 (19+26) очков в 50 матчах нынешнего сезона НХЛ. Он является вторым бомбардиром клуба.

Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов, забросивший 23-ю шайбу в сезоне, провёл на льду 14 минут и 53 секунды и завершил встречу с показателем полезности «+1». Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Георгиев«Рейнджерс»14 из 1877,82:4
Бобровский«Флорида»32 из 35
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Бучневич (н)«Рейнджерс»1+0-106210%24.18
Свечников (н)«Каролина»0+202403-16.32
Малкин (н)«Питтсбург»0+0-1210167%21.06
Рубцов (н)«Филадельфия»0+000020-04.27
Дадонов (н)«Флорида»1+0+10321-14.53
Проворов (з)«Филадельфия»0+0+20311-23.47
Куликов (з)«Виннипег»0+002041-16.48
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