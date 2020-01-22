Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Амур». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
14:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

КХЛ вынесла ещё одну дисквалификацию за атаку судьи. Джериньш пропустит два матча

КХЛ вынесла ещё одну дисквалификацию за атаку судьи. Джериньш пропустит два матча
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего рижского «Динамо» Андриса Джериньша на два матча, информирует пресс-служба организации.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Динамо» (Рига) – «Сочи». Время – 39:25.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Андриса Джериньша по п. 1.31. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Умышленно хватает, трогает, отталкивает, толкает, совершает подножку против судьи), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном заявлении.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Это уже вторая дисквалификация за атаку арбитра. Ранее аналогичным образом был наказан защитник «Амура» Максим Игнатович.

КХЛ дисквалифицировала защитника «Амура» Игнатовича на два матча за подножку против судьи
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020