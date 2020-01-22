КХЛ вынесла ещё одну дисквалификацию за атаку судьи. Джериньш пропустит два матча

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего рижского «Динамо» Андриса Джериньша на два матча, информирует пресс-служба организации.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Динамо» (Рига) – «Сочи». Время – 39:25.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Андриса Джериньша по п. 1.31. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Умышленно хватает, трогает, отталкивает, толкает, совершает подножку против судьи), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном заявлении.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Это уже вторая дисквалификация за атаку арбитра. Ранее аналогичным образом был наказан защитник «Амура» Максим Игнатович.