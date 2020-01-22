НХЛ назвала лучшим голом десятилетия точный бросок Кейна в финале Кубка Стэнли — 2010

В преддверии определения лучших команд десятилетия в НХЛ, которое состоится 24 января, НХЛ выбирает лучшие моменты, события, тренеров и команды прошедшей декады.
Главным голом десятилетия выбран точный бросок нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна в финальной серии Кубка Стэнли 2010 года с «Филадельфией Флайерз». Кейн забросил решающую шайбу всей серии в овертайме на 65-й минуте (4:3 ОТ). «Чикаго» выиграл Кубок Стэнли впервые с 1961 года.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Ранее главным событием десятилетия стал матч «Зимней классики» между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Детройт Ред Уингз» (3:2 Б), который прошёл на стадионе Мичиган в Анн-Арборе 1 января 2014 года. Тогда был продан 105 491 билет, однако рекорд не был зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса, так как не удалось установить точное количество пришедших на матч зрителей.
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