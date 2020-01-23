Хартли: в КХЛ много арен, где команды идут по одному выходу. Я думал, недалеко до драки

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о высоком уровне дисциплины игроков в Континентальной хоккейной лиге.
«Я много снимал на Матче звёзд? На время Звёздного уик-энда меня наняли на работу в «Авангард» в качестве сотрудника пресс-службы. У нас мощно работает команда пиар-специалистов, для болельщиков это очень важно – жить со своими кумирами, следить за их жизнью.
Видео, где я в Северной Америке едва не подрался с тренером соперников? Это было по-настоящему, но в рамках реалити-шоу. Тренер другой команды хотел подраться с моими хоккеистами, я за них заступился. В какой-то момент эмоции стали реальными! Кстати, я впечатлён дисциплиной и уважением в КХЛ. Множество арен, где команды выходят на лёд через один выход. И я всё думал: так ведь недалеко до драки! Но выдержка и уважение в этой лиге – на высоте!» — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.
- 23 января 2020
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