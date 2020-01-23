«Йокерит» отыгрался в концовке и обыграл «Адмирал»

Финский «Йокерит» на арене в Хельсинки победил «Адмирал» из Владивостока со счётом 4:3 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Счёт в матче открыла команда гостей, на 14-й минуте отличился нападающий Егор Морозов. До перерыва подопечные Лаури Марьямяки сумели отыграться, заброшенную шайбу в свой актив записал форвард Мика Ниеми. В следующие 20 минут соперники вновь обменялись голевыми бросками, авторами которых стали стали нападающие Иван Силаев и Петер Регин. В середине третьего периода «Адмирал» вышел вперёд, гол забил форвард Маркус Юнг. В концовке «Йокерит» сумел отыграться усилиями защитника Сами Лепистё. В овертайме победу «джокерам» принёс всё тот же Лепистё.