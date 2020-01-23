Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Йокерит» отыгрался в концовке и обыграл «Адмирал»

«Йокерит» отыгрался в концовке и обыграл «Адмирал»
Хоккей / КХЛ 0

Финский «Йокерит» на арене в Хельсинки победил «Адмирал» из Владивостока со счётом 4:3 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Счёт в матче открыла команда гостей, на 14-й минуте отличился нападающий Егор Морозов. До перерыва подопечные Лаури Марьямяки сумели отыграться, заброшенную шайбу в свой актив записал форвард Мика Ниеми. В следующие 20 минут соперники вновь обменялись голевыми бросками, авторами которых стали стали нападающие Иван Силаев и Петер Регин. В середине третьего периода «Адмирал» вышел вперёд, гол забил форвард Маркус Юнг. В концовке «Йокерит» сумел отыграться усилиями защитника Сами Лепистё. В овертайме победу «джокерам» принёс всё тот же Лепистё.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
4 : 3
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Ломако (Силаев, Коростелёв) – 13:14' (5x5)   1:1 Ниеми (Савинайнен, Лепистё) – 14:09' (5x5)   1:2 Силаев (Коростелёв) – 23:26' (5x5)   2:2 Регин (Эронен, О'Нилл) – 27:51' (5x4)   2:3 Юнг (Бакош, Вихарев) – 48:39' (5x5)   3:3 Лепистё (Контиола, Регин) – 59:34' (5x5)   4:3 Лепистё (О'Нилл) – 63:25' (3x3)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020