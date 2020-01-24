Хауден — о голе Шипачёва: рефери приняли решение, к чему сейчас об этом?
Нападающий «Витязя» Куинтон Хауден подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:3).
«Мы играли хорошо. Фактически всё решила одна шайба. Играли очень упорно, «Динамо» — очень хорошая команда. Тренеры опробовали другой вариант розыгрыша, чтобы увеличить эффективность большинства. Мы имели несколько шансов для взятия ворот в большинстве.
Гол Шипачёва ногой? Я реально не видел момента и не могу его прокомментировать. Рефери приняли решение, к чему сейчас об этом? Это хоккей, такое бывает. Для побед нужно больше моментов создавать, и забивать не один гол. И тогда сезон будет успешным», — цитирует Хаудена пресс-служба подмосковного клуба.
Видео гола Шипачёва можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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