Педан, Журавлёв, Тихонов и Фисенко не поехали на выездную серию «Ак Барса»

Защитники Даниил Журавлёв и Андрей Педан, а также нападающие Михаил Фисенко и Виктор Тихонов не отправились на очередную выездную серию «Ак Барса», сообщает «Бизнес Online». По данным источника, они не были включены в состав казанского клуба из-за травм.

«Ак Барс» в конце января проведёт три гостевых матча. Завтра, 25 января, казанцы сыграют с «Автомобилистом», далее состоятся матчи с «Трактором» (27 января) и «Витязем» (29 января).

Полный состав казанцев на выездную серию выглядит следующим образом:

Вратари: Тимур Билялов, Амир Мифтахов, Адам Рейдеборн;

Защитники: Николай Аверин, Ессе Виртанен, Микаэль Викстранд, Никита Лямкин, Роман Рукавишников, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин;

Нападающие: Джастин Азеведо, Дмитрий Воронков, Михаил Глухов, Станислав Галиев, Владимир Галузин, Эмиль Галимов, Никита Дыняк, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Владислав Кара, Олег Ли, Артём Лукоянов, Максим Марушев, Кирилл Петров, Степан Санников, Мэттью Фрэттин.