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Кадейкин забил «Барысу» после эффектной передачи Кугрышева

Кадейкин забил «Барысу» после эффектной передачи Кугрышева
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин забросил шайбу на старте третьего периода встречи с казахстанским «Барысом». Форвард поразил ворота соперника после эффектной передачи партнёра по команде — Дмитрия Кугрышева. Для Кадейкина этот гол стал 9-м в сезоне, нападающий уфимцев обновил свой личный рекорд по голам в регулярных чемпионатах КХЛ.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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