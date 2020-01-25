Кадейкин забил «Барысу» после эффектной передачи Кугрышева

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин забросил шайбу на старте третьего периода встречи с казахстанским «Барысом». Форвард поразил ворота соперника после эффектной передачи партнёра по команде — Дмитрия Кугрышева. Для Кадейкина этот гол стал 9-м в сезоне, нападающий уфимцев обновил свой личный рекорд по голам в регулярных чемпионатах КХЛ.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.