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«Спартак» — «Трактор»: Аркалов и Седлак устроили драку

«Спартак» — «Трактор»: Аркалов и Седлак устроили драку
Хоккей / КХЛ 0

В третьем периоде матча московского «Спартака» с челябинским «Трактором» произошла драка между нападающими Ильёй Аркаловым и Лукашем Седлаком. Хоккеист «Спартака» упал первым, но сумел утянуть на лёд и соперника.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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