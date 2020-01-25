«Спартак» — «Трактор»: Аркалов и Седлак устроили драку
В третьем периоде матча московского «Спартака» с челябинским «Трактором» произошла драка между нападающими Ильёй Аркаловым и Лукашем Седлаком. Хоккеист «Спартака» упал первым, но сумел утянуть на лёд и соперника.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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