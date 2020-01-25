«Спартак» победил «Трактор», Беспалов оформил шат-аут

Московский «Спартак» на домашней площадке обыграл челябинский «Трактор» со счётом 4:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Олега Знарка выиграли четвёртый матч из пяти последних, челябинский клуб потерпел третье поражение подряд.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Первые полтора периода прошли без заброшенных шайб. Команда хозяев открыла счёт на 38-й минуте, удачный бросок на свой счёт записал форвард Анатолий Никонцев. На 44-й минуте «Спартак» упрочил преимущество, шайбу забросил форвард Робин Ганзл. На 50-й минуте защитник москвичей Патрик Херсли довёл разницу в счёте до трёх голов. Вскоре шайбу в актив записал форвард Александр Хохлачёв, тем самым установив окончательный счёт. Шат-аут удался голкиперу Никите Беспалову.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.