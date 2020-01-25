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«Спартак» победил «Трактор», Беспалов оформил шат-аут

«Спартак» победил «Трактор», Беспалов оформил шат-аут
Хоккей / КХЛ 0

Московский «Спартак» на домашней площадке обыграл челябинский «Трактор» со счётом 4:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Олега Знарка выиграли четвёртый матч из пяти последних, челябинский клуб потерпел третье поражение подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Первые полтора периода прошли без заброшенных шайб. Команда хозяев открыла счёт на 38-й минуте, удачный бросок на свой счёт записал форвард Анатолий Никонцев. На 44-й минуте «Спартак» упрочил преимущество, шайбу забросил форвард Робин Ганзл. На 50-й минуте защитник москвичей Патрик Херсли довёл разницу в счёте до трёх голов. Вскоре шайбу в актив записал форвард Александр Хохлачёв, тем самым установив окончательный счёт. Шат-аут удался голкиперу Никите Беспалову.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Никонцев (Рылов) – 37:37' (5x5)   2:0 Ганзл (Карсумс) – 43:13' (5x5)   3:0 Херсли (Рылов, Зубов) – 49:19' (5x3)   4:0 Хохлачёв (Херсли, Карсумс) – 50:34' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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