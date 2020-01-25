«Йокерит» отыгрался с 0:3 и обыграл «Куньлунь»

Финский «Йокерит» в родных стенах обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Джокеры» выиграли третий матч из пяти последних, подопечные Курта Фрейзера прервали серию из трёх побед.



Китайская команда провела удачный первый период, дважды поразив ворота Яниса Калниньша усилиями нападающего Брэндона Ипа и защитника Тревора Мёрфи. В следующие 20 минут соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали защитник Виктор Бартли и нападающий Ессе Йоэнсуу. На 44-й минуте «Йокерит» сократил отставание до минимума, гол забил форвард Мика Ниеми. На 55-й минуте благодаря ещё одной шайбе Йоэнсуу сравнял счёт. В концовке победу «джокерам» принёс защитник Микко Лехтонен.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.