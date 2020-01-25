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Минское «Динамо» дома проиграло «Северстали»

Минское «Динамо» дома проиграло «Северстали»
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» на домашней арене проиграло череповецкой «Северстали» со счётом 1:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Крэйга Вудкрофта проиграли четвёртый матч из пяти последних, «рыси» выиграли третью встречу из пяти последних.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Команда хозяев открыла счёт в концовке первого периода, заброшенную шайбу в актив записал защитник Владислав Ерёменко. В следующие 20 минут команда Андрея Разина забила два гола, авторами которых стали защитники Джеффри Кинрейд и Владислав Провольнев. На 52-й минуте преимущество «Северстали» упрочил нападающий Александр Петунин, установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Ерёменко (Граньяни, Спунер) – 18:00' (5x4)   1:1 Кинрейд (Кодола, Марковин) – 25:30' (5x5)   1:2 Провольнев (Сизов, Алексеев) – 35:53' (5x4)   1:3 Петунин (Хохлов, Марковин) – 51:15' (5x5)
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