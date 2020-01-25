Минское «Динамо» дома проиграло «Северстали»

Минское «Динамо» на домашней арене проиграло череповецкой «Северстали» со счётом 1:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Крэйга Вудкрофта проиграли четвёртый матч из пяти последних, «рыси» выиграли третью встречу из пяти последних.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Команда хозяев открыла счёт в концовке первого периода, заброшенную шайбу в актив записал защитник Владислав Ерёменко. В следующие 20 минут команда Андрея Разина забила два гола, авторами которых стали защитники Джеффри Кинрейд и Владислав Провольнев. На 52-й минуте преимущество «Северстали» упрочил нападающий Александр Петунин, установив окончательный счёт.