Минское «Динамо» дома проиграло «Северстали»
Минское «Динамо» на домашней арене проиграло череповецкой «Северстали» со счётом 1:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Крэйга Вудкрофта проиграли четвёртый матч из пяти последних, «рыси» выиграли третью встречу из пяти последних.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Команда хозяев открыла счёт в концовке первого периода, заброшенную шайбу в актив записал защитник Владислав Ерёменко. В следующие 20 минут команда Андрея Разина забила два гола, авторами которых стали защитники Джеффри Кинрейд и Владислав Провольнев. На 52-й минуте преимущество «Северстали» упрочил нападающий Александр Петунин, установив окончательный счёт.
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