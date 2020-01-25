Вудкрофт: в «Динамо» нет игрока, который вошёл бы в раздевалку и сказал: «Это мои ворота»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча с «Северсталью» (1:3).



«На первый период мы вышли заряженными, хорошо играли и двигались, этот период в нашем исполнении понравился. Создавали моменты, но, к сожалению, мы не можем реализовывать всё что создаём. Сегодня это аукнулось. Хочется, чтобы весь матч играли так, как в первом периоде. На второй вышли и перестали кататься, двигать шайбу, отдали нить игры «Северстали». Были моменты в большинстве, но, к сожалению, наше большинство сегодня молчало. Во втором периоде не смогли ничего сделать и ушли на перерыв проигрывая. В третьем периоде создавали моменты, но не реализовали их. В большинстве снова не сыграли так, как надо было. Разница между двумя командами в том, что наша не реализовала большинство, а игроки «Северстали» в неравных составах действовали хорошо. Кроме того, их вратарь переиграл нашего вчистую. Это тоже сделало разницу.



Нам нужно брать на выезд трёх вратарей. Во-первых, это добавит соревновательный элемент для голкиперов. Во-вторых, нам нужно быть уверенными, что у нас в любом случае будет вратарь, даже если кто-то получит травму. На протяжении всего сезона я говорил, что третий вратарь добавляет конкуренции. Ждём, когда голкиперы начнут использовать свои шансы. Возможности у них есть. Однако нет человека, кто вошёл бы в раздевалку и сказал: „Это мои ворота, я в них буду играть“. Пока такого человека нет. Надеюсь, в этой поездке кто-то завладеет первым номером и станет основным вратарём команды», — цитирует тренера официальный сайт клуба.