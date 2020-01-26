ЦСКА обыграл «Сибирь» и одержал пятую победу подряд
В Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА на стадионе «ЦСКА» принимал «Сибирь». Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Календарь Континентальной хоккейной лиги.
На 19-й минуте счёт в матче открыл Антон Слепышев. Во втором периоде командам не удалось отличиться, а в третьей двадцатиминутке хозяева забросили ещё две шайбы. На 47-й минуте Михаил Григоренко удвоил преимущество москвичей, а уже через две минуты Кирилл Капризов забросил третью шайбу и установил окончательный счёт.
КХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2020, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Слепышев (Капризов) – 19:38' (5x5) 2:0 Григоренко (Вей) – 47:44' (5x5) 3:0 Капризов (Слепышев, Кемпе) – 48:52' (5x5)
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.
ЦСКА одержал уже пятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. «Сибирь» потерпела второе поражение после шести побед подряд.
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