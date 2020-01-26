ЦСКА обыграл «Сибирь» и одержал пятую победу подряд

В Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА на стадионе «ЦСКА» принимал «Сибирь». Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Календарь Континентальной хоккейной лиги.

На 19-й минуте счёт в матче открыл Антон Слепышев. Во втором периоде командам не удалось отличиться, а в третьей двадцатиминутке хозяева забросили ещё две шайбы. На 47-й минуте Михаил Григоренко удвоил преимущество москвичей, а уже через две минуты Кирилл Капризов забросил третью шайбу и установил окончательный счёт.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

ЦСКА одержал уже пятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. «Сибирь» потерпела второе поражение после шести побед подряд.