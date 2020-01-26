Карпов: молодёжное звено СКА – молодчики, все рады, что они так играют и забивают
Нападающий СКА Максим Карпов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо». Встреча завершилась победой питерцев со счётом 4:3.
«Главное, что забросили больше, чем соперник. Большинство сегодня забили — молодчики, Концовка — да. Могли в меньшинстве «три на пять» поудачливее сыграть, но всё равно пацаны здорово ложились под шайбу, ловили на себя. В третьем периоде у нас были удаления, соперник забил. Так бывает — это хоккей. Самое главное, что выиграли.
Молодёжное звено (Марченко – Морозов – Подколзин. – Прим. «Чемпионата») — молодчики. Все рады за пацанов, что они так играют и забивают. Пусть продолжают в том же духе», — передаёт слова Карпова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Передача Подколзина помогла СКА обыграть «Торпедо»
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