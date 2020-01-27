Беспалов, Франсон, Михайлис и Подколзин — лучшие игроки недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов 19-й недели турнира в четырёх номинациях.



Лучшим вратарём признан Никита Беспалов («Спартак»), в трёх матчах недели не пропустивший ни одной шайбы. Голкипер красно-белых отыграл на ноль матчи с «Северсталью» и «Трактором», во встрече с минским «Динамо» вышел на замену и также оставил свои ворота в неприкосновенности.



Лучшим защитником признан Коди Франсон («Авангард»), вместе с командой одержавший победы в трёх матчах недели и отметившийся в них двумя результативными передачами. Защитник омского клуба не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности.



Лучшим нападающим признан Никита Михайлис («Барыс»), в трёх гостевых матчах недели набравший 4 (3+1) очка. Его гол в матче с «Йокеритом» стал победным, во встрече со СКА Михайлис отметился дублем.



Лучшим новичком признан нападающий Василий Подколзин (СКА), одержавший вместе с командой победы в двух из трёх матчей недели и набравший в них 3 (2+1) очка. Нападающий клуба из Санкт-Петербурга набирал очки во всех играх, в двух забивал голы.