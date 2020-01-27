Беспалов, Франсон, Михайлис и Подколзин — лучшие игроки недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов 19-й недели турнира в четырёх номинациях.
Лучшим вратарём признан Никита Беспалов («Спартак»), в трёх матчах недели не пропустивший ни одной шайбы. Голкипер красно-белых отыграл на ноль матчи с «Северсталью» и «Трактором», во встрече с минским «Динамо» вышел на замену и также оставил свои ворота в неприкосновенности.
Лучшим защитником признан Коди Франсон («Авангард»), вместе с командой одержавший победы в трёх матчах недели и отметившийся в них двумя результативными передачами. Защитник омского клуба не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности.
Лучшим нападающим признан Никита Михайлис («Барыс»), в трёх гостевых матчах недели набравший 4 (3+1) очка. Его гол в матче с «Йокеритом» стал победным, во встрече со СКА Михайлис отметился дублем.
Лучшим новичком признан нападающий Василий Подколзин (СКА), одержавший вместе с командой победы в двух из трёх матчей недели и набравший в них 3 (2+1) очка. Нападающий клуба из Санкт-Петербурга набирал очки во всех играх, в двух забивал голы.
- 27 января 2020
-
13:10
-
13:02
-
12:22
-
12:08
-
11:27
-
11:15
-
10:57
-
10:30
-
09:52
-
09:46
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
08:49
-
08:38
-
08:15
-
04:10
-
01:34
-
01:00
-
00:46
- 26 января 2020
-
23:56
-
23:56
-
23:15
-
22:58
-
22:38
-
22:28
-
21:50
-
20:59
-
20:46
-
20:43
-
20:24
-
20:21
-
20:10
-
20:05
-
20:03