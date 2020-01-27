Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Беспалов, Франсон, Михайлис и Подколзин — лучшие игроки недели в КХЛ

Беспалов, Франсон, Михайлис и Подколзин — лучшие игроки недели в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов 19-й недели турнира в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Никита Беспалов («Спартак»), в трёх матчах недели не пропустивший ни одной шайбы. Голкипер красно-белых отыграл на ноль матчи с «Северсталью» и «Трактором», во встрече с минским «Динамо» вышел на замену и также оставил свои ворота в неприкосновенности.

Лучшим защитником признан Коди Франсон («Авангард»), вместе с командой одержавший победы в трёх матчах недели и отметившийся в них двумя результативными передачами. Защитник омского клуба не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности.

Лучшим нападающим признан Никита Михайлис («Барыс»), в трёх гостевых матчах недели набравший 4 (3+1) очка. Его гол в матче с «Йокеритом» стал победным, во встрече со СКА Михайлис отметился дублем.

Лучшим новичком признан нападающий Василий Подколзин (СКА), одержавший вместе с командой победы в двух из трёх матчей недели и набравший в них 3 (2+1) очка. Нападающий клуба из Санкт-Петербурга набирал очки во всех играх, в двух забивал голы.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020