Николишин: нет никакой замены Гатиятулина в сборной, просто в СКА кто-то должен оставаться

Чемпион мира Андрей Николишин поделился мнением о назначении Валерия Брагина в штаб национальной сборной России.



«Не считаю это каким-то назначением. «Молодёжка» сейчас закончила свой сезон как таковая. Следующий созыв будет на Кубок Чёрного моря в мае. У Валерия Николаевича будет плавный переход, он сможет поделиться своими знаниями и опытом, он займётся внедрением молодых ребят на этапы Евротура в национальную команду. Для этого Брагина и Бойкова и привлекают к работе с первой сборной. В то же время помощники Алексея Кудашова, работающие с ним в СКА, займутся непосредственно клубными делами, потому что плей-офф на носу. Так что не вижу здесь какого-то глобального назначения, просто ближайшие два-три месяца Брагин будет помогать Кудашову, вот и всё.



Брагин и при Олеге Знарке привлекался в штаб национальной сборной, это давнишняя практика. Да, об этом не объявляли официально, но какая разница? Они всё равно все работают вместе. Тот же Ларионов был и с молодёжной сборной, и с юниорской, и на юношеские Олимпийские игры ездил. Об этом не объявлялось, но он ведь там был.



Поймите, нет никакой замены Анвара Гатиятулина в сборной России. Его не вывели из штаба. Просто в СКА кто-то же должен оставаться на время работы, не может же весь тренерский штаб уехать в сборную? Тот же Жамнов привлекается в национальную команду, но ведь в «Спартаке» есть Знарок. Просто сейчас в сборную приглашают тренера, который наименее задействован в клубной работе. Для того, чтобы он мог себя проявить, помочь команде. В переводе Брагина абсолютно нет никакой подоплёки. Все клубы сейчас готовятся к плей-офф, последняя пауза на Евротур будет многое значить для команд перед решающим отрезком сезона», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Гатиятулина отодвигают от сборной. Скоро он уйдёт из СКА и возглавит «Трактор»? Уроженец Челябинска уже завоёвывал с командой бронзовые медали.