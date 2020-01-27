Гатиятулина отодвигают от сборной. Скоро он уйдёт из СКА и возглавит «Трактор»?

Сегодня, 27 января, объявлено сразу о нескольких изменениях в тренерских штабах сборной России. Так, главный тренер молодёжной команды Валерий Брагин и его помощник Александр Бойков вошли в штаб первой сборной, с которой поедут на Шведские игры. По всей видимости, сделано это в том числе и для того, чтобы помогать молодому питерскому звену Подколзин – Морозов – Марченко, которое наверняка вызовут на шведский этап Евротура.

Брагин пошёл на повышение. Сборная России должна играть в тотальный хоккей Тренер не только остаётся в молодёжной сборной, но и будет помогать главной команде страны.

Как сообщает Федерация хоккея России, в ближайших международных матчах – Шведских играх – штаб сборной будет работать в следующем составе:

глава штаба – Роман Ротенберг; главный тренер — Алексей Кудашов; старший тренер — Валерий Брагин; старший тренер — Алексей Жамнов; тренер — Александр Бойков; тренер вратарей — Рашит Давыдов; тренер по физподготовке — Александр Трошин.

Контракт с Валерием Брагиным продлён до 2022 года, но в заявлении указано буквально следующее: «В качестве тренера системы ФХР». То есть без уточнения, что Брагин будет продолжать работать именно главным тренером молодёжки. Так что здесь возможны варианты.

Кроме того, на Шведские игры не поедут тренеры Анвар Гатиятулин и Александр Савченков. Здесь остановимся подробнее. Как мы видим, от трио тренеров, приглашённых в своё время в СКА, а также в штаб национальной команды России, постепенно отказываются. Этот ход не сработал. Сперва в сборной и Питере попрощались с Ильёй Воробьёвым (который, впрочем, будучи опытным и обученным тренером долго без работы не сидел), теперь отодвинули от работы и Анвара Гатиятулина.

В этой связи стоит серьёзно задуматься нынешнему главному тренеру сборной России и СКА Алексею Кудашову. Для него это тревожный звоночек – перед турниром заменили сразу двух помощников. Конечно, никаких резких движений до чемпионата мира никто делать не будет, но в случае, если российская сборная снова не завоюет золотые медали, можно будет с 90-процентной уверенностью утверждать, что Кудашова попросят на выход. Позиции Кудашова значительно пошатнулись.

Дебют Кудашова в сборной не удался. Россия уступила Финляндии на Кубке Карьяла Все российские голы на счету защитников.

Ходят слухи, что помимо сборной России Анвара Гатиятулина уберут и из СКА, а его место в тренерском штабе займёт всё тот же Валерий Брагин. Но опять же, вряд ли стоит ждать скоропалительных решений до конца регулярного чемпионата и плей-офф. Обычно такие изменения происходят во время межсезонья, а не в преддверии ключевых игр турнира.

Для кого выгоден уход Гатиятулина из сборной России и, по всей видимости, из СКА? Конечно для «Трактора». Российский специалист – уроженец Челябинска, прошедший всю вертикаль в работе с клубом. Гатиятулин трудился в школе челябинского «Трактора», был главным тренером молодёжной команды «Белые Медведи», работал в тренерском штабе первой команды, а затем и возглавил её.

Именно с Гатиятулиным у руля «Трактор» завоевал бронзовые медали два сезона назад. После удачной работы с челябинцами на Гатиятулина моментально положили глаз в СКА и сборной России. Анвар Рафаилович принял вызов и в 2018 году переехал в Питер. Но теперь его контракт заканчивается, поэтому возвращение в Челябинск выглядело бы логичным шагом.

Гендиректор «Трактора»: хотели вернуть Гатиятулина, но у него контракт

Посмотрим, как «Трактор» закончит сезон с Владимиром Юрзиновым у руля, но в случае непопадания в плей-офф руководство наверняка пойдёт на изменения. В этом плане вариант с назначением Гатиятулина кажется идеальным. Тренера любят и уважают местные болельщики, он не зажимает команду и легко находит язык как с молодёжью, так и с прославленными ветеранами. Гатиятулин всегда спокоен и рассудителен, но если нужна жёсткость, то, по признанию самих хоккеистов, специалист может повысить голос.

Валерий Брагин войдёт в тренерский штаб СКА

Кроме того, в нынешнем «Тракторе» взяли курс на возвращение в клуб своих воспитанников. В составе уральской команды выступает много челябинцев. Под эту философию подходит и Анвар Гатиятулин, одной из сильнейших сторон которого является умение ставить сильную оборону. Именно за этот компонент игры тренер отвечал в СКА и сборной России. Сейчас «Трактор» пропускает больше всех в Восточной конференции, поэтому работа с защитниками и вратарями – первое, что нуждается в качественном усилении.

Да, время Гатиятулина в сборной России и СКА подходит к концу. По крайней мере на данном этапе тренерской карьеры специалиста. Но любой опыт, а уж тем более на таком уровне, всегда полезен и важен для молодого и растущего специалиста. Анвару Рафаиловичу он обязательно пригодится на новом месте работы, где бы этот отечественный специалист в итоге ни оказался.