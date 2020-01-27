Торнтон — о возможном уходе из «Сан-Хосе»: пытаюсь побеждать здесь, не думал об этом

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон признался, что пока не планирует уходить из команды, несмотря на неудачно складывающийся сезон. Ранее появились слухи, согласно которым Торнтон может покинуть команду, занимающую 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, до дедлайна.

«Переход в другой клуб? Об этом нужно подумать. Но я пока не думал об этом. Предстоящая домашняя серия очень важна для нас. Я пытаюсь побеждать здесь, но посмотрим, что будет дальше.

Я по-прежнему настроен оптимистично. Действительно верю, что мы ещё можем побороться за выход в плей-офф. Посмотрим, как всё сложится.

Как поступлю, если ситуация не изменится через три недели? Тогда и спросите меня об этом», — цитирует Торнтона The Athletic.