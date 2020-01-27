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Бывший капитан «Барыса» Боченски поборется за кресло мэра американского города

Бывший капитан «Барыса» Боченски поборется за кресло мэра американского города
Хоккей / КХЛ 0

Бывший капитан «Барыса» Брэндон Боченски объявил об участии в выборах мэра американского города Гранд-Фокс (Северная Дакота). 37-летний американский хоккеист объявил о решении в своём «инстаграме».

«Настало время привнести новую жизнь и новую энергию в Гранд-Фокс! Я люблю город и очень хочу служить ему и его обществу. Пожалуйста, поддержите мою кампанию на пост мэра!», — написал Боченски в своём «инстаграме», выложив фото в окружении жены и детей.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Боченски.

Хоккеист перешёл в КХЛ перед сезоном 2010/11. Он в общей сложности провёл в КХЛ 455 матчей и набрал 444 (179+265) очка, выступая исключительно за «Барыс». Летом 2017 года он объявил об окончании карьеры, но через год вернулся в «Барыс» и отыграл ещё сезон.

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