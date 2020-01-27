«Локомотив» одержал вторую победу подряд, обыграв в гостях «Сочи»

«Локомотив» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречался в гостях с «Сочи». Встреча, проходившая на стадионе «Большой», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

На 4-й минуте гостей вперёд вывел Никита Черепанов. Вскоре Шон Коллинз восстановил равновесие, а в середине второго периода Олег Погоришный забросил вторую шайбу в ворота «Локо». Но третий период прошёл под диктовку хоккеистов из Ярославля. Точные броски Максима Осинова и Владимира Ткачёва, оформившего дубль, обеспечили итоговую победу гостей.

«Локомотив» одержал вторую победу подряд после серии из четырёх поражений. «Сочи» потерпел третье поражение в пяти последних матчах.