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«Локомотив» одержал вторую победу подряд, обыграв в гостях «Сочи»

«Локомотив» одержал вторую победу подряд, обыграв в гостях «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречался в гостях с «Сочи». Встреча, проходившая на стадионе «Большой», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

На 4-й минуте гостей вперёд вывел Никита Черепанов. Вскоре Шон Коллинз восстановил равновесие, а в середине второго периода Олег Погоришный забросил вторую шайбу в ворота «Локо». Но третий период прошёл под диктовку хоккеистов из Ярославля. Точные броски Максима Осинова и Владимира Ткачёва, оформившего дубль, обеспечили итоговую победу гостей.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2020, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Черепанов (Осипов, Ландер) – 04:12' (5x5)   1:1 Коллинз (Лугин) – 08:19' (5x5)   2:1 Погоришный (Эллис, Архипов) – 33:45' (5x4)   2:2 Осипов (Черепанов) – 48:17' (5x5)   2:3 Ткачёв (Рафиков, Осипов) – 49:58' (5x4)   2:4 Ткачёв – 59:59' (en)

«Локомотив» одержал вторую победу подряд после серии из четырёх поражений. «Сочи» потерпел третье поражение в пяти последних матчах.

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