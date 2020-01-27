Пелино: «Локомотиву» всё равно с кем играть в плей-офф

Главный тренер «Локомотива» Майк Пелино поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи». Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 3:2.
«Хочу сказать, что я очень горжусь своими игроками за то, что они нашли пути к победе сегодня. Мы знали, что мы играем против команды, которая борется за место в плей-офф. Мы проигрывали после второго периода 2:1 — ситуация не выглядела оптимистичной для нас. Но наши игроки показали, из чего они сделаны, вернулись в игру и выиграли.
Я давно научился не предполагать ничего, пока это не случится. Я уверен, что мы попадём в плей-офф. Но сейчас я даже не думаю против кого мы будем играть. Нам всё равно. Мы просто хотим играть лучше и лучше с каждой игрой и первого марта показать свой лучший хоккей», — передаёт слова Пелино корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.
- 27 января 2020
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