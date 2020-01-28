Аркалов и Кудрявцев дисквалифицированы на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизоды матчей «Спартак» — «Куньлунь Ред Стар» и ХК «Сочи» — «Локомотив».



На основании предоставленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Спартака» Илью Аркалова по п.1.6.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



На основании предоставленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Локомотива» Павла Кудрявцева по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.