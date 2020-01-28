Андрейчук: Овечкин — лучший снайпер большинства в истории НХЛ

Легендарный нападающий Дэйв Андрейчук поделился мнением об успешной игре форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина при розыгрыше большинства. Напомним, Андрейчук — рекордсмен НХЛ по количеству голов в большинстве (274 гола). У Овечкина сейчас 258 шайб в большинстве.
«Рано или поздно Овечкин меня обойдёт. Я думал об этом уже три-четыре года назад. Я не переживаю. В отличие от Овечкина, я редко забивал бросками в касание. Многие пытаются действовать подобным образом, но только Александр настолько успешен. Успех Овечкина заключается далеко не только в том, чтобы удачно подстроиться под шайбу. Хотя Овечкин меня ещё не обогнал, я, безусловно, считаю его лучшим снайпером большинства в истории лиги», — цитирует Андрейчука официальный сайт НХЛ.
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