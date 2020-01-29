Квартальнов: результатом довольны, но содержание игры чуть-чуть не понравилось

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Витязем» (4:2).



«Результатом мы, конечно, довольны, но содержание игры оставляет желать лучшего. Игровую дисциплину — во втором периоде очень много удалений в зоне атаки — нам, конечно, надо немного подправить. Забили важные голы в правильное время.



В чём изменилась наша игра? Мне кажется, она ни в чём не изменилась. После Дальнего Востока, согласен, было четыре дня, мы немного восстановились, сыграли с серьёзными соперниками. Ещё раз говорю: сегодня чуть-чуть не понравилось по содержанию, но это нормально. Ребята подустали.



Принципиально ли занять первое место на Востоке? Много раз говорил — и так скажет любой тренер, — мы хотим выиграть каждый матч. И играем. Получится или нет — это уже другой вопрос. Сейчас загадывать, кто с нами будет играть, бессмысленно. В плей-офф немного другой турнир. Что будет дальше в конце февраля, мы пока не знаем», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».