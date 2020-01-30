Два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес»

На стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «Тампы».

Российский нападающий Никита Кучеров провёл на площадке минут и отметился двумя голевыми передачами. Другой российский игрок «Тампы» Михаил Сергачёв результативными действиями не отметился, как и нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин. «Лос-Анджелес» продолжил безвыигрышную серию, это поражение стало уже шестым для команды из Калифорнии, которая занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Тампа» расположилась на третьей строчке таблицы Восточной конференции.