Два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес»
На стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «Тампы».
Российский нападающий Никита Кучеров провёл на площадке минут и отметился двумя голевыми передачами. Другой российский игрок «Тампы» Михаил Сергачёв результативными действиями не отметился, как и нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин. «Лос-Анджелес» продолжил безвыигрышную серию, это поражение стало уже шестым для команды из Калифорнии, которая занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Тампа» расположилась на третьей строчке таблицы Восточной конференции.
НХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2020, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Тоффоли (Кемпе, Копитар) – 06:44' (5x4) 2:0 Иафалло (Браун, Мартинес) – 21:18' (5x5) 2:1 Джонсон (Палат, Чирелли) – 25:48' (5x5) 2:2 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 31:58' (5x5) 2:3 Чернак (Кучеров, Стэмкос) – 44:13' (5x5) 2:4 Стэмкос (Пойнт, Киллорн) – 59:59' (en)
Читайте также
- 30 января 2020
-
09:30
-
09:11
-
09:06
-
08:16
-
08:14
-
08:05
-
07:58
-
07:44
-
07:14
-
07:01
-
06:51
-
06:43
-
06:35
-
06:32
-
06:10
-
05:54
-
04:46
-
04:33
-
04:23
-
03:29
-
03:08
- 29 января 2020
-
23:45
-
23:30
-
23:00
-
22:44
-
22:26
-
22:10
-
22:01
-
21:44
-
21:40
-
21:24
-
20:59
-
20:17
-
19:56
-
19:31
Партнерский контент