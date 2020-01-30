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Два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес»

Два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес»
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «Тампы».

Российский нападающий Никита Кучеров провёл на площадке минут и отметился двумя голевыми передачами. Другой российский игрок «Тампы» Михаил Сергачёв результативными действиями не отметился, как и нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин. «Лос-Анджелес» продолжил безвыигрышную серию, это поражение стало уже шестым для команды из Калифорнии, которая занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Тампа» расположилась на третьей строчке таблицы Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2020, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Тоффоли (Кемпе, Копитар) – 06:44' (5x4)   2:0 Иафалло (Браун, Мартинес) – 21:18' (5x5)   2:1 Джонсон (Палат, Чирелли) – 25:48' (5x5)   2:2 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 31:58' (5x5)   2:3 Чернак (Кучеров, Стэмкос) – 44:13' (5x5)   2:4 Стэмкос (Пойнт, Киллорн) – 59:59' (en)
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