The Score: Василевский вернулся на охоту за новой «Везиной»

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вошёл в пятёрку главных претендентов на приз лучшему вратарю сезона «Везина Трофи» по версии сетевого североамериканского издания The Score.

Уфимец занял в этом рейтинге пятое место, уступив Дарси Кюмперу («Аризона Койотс»), Коннору Хеллебайку («Виннипег Джетс»), Туукке Раску («Бостон Брюинз») и лидеру Бену Бишопу («Даллас Старз»).

«Обладатель «Везины» в сезоне-2018/2019 официально вернулся на охоту за новым трофеем благодаря сенсационному восьминедельному отрезку. До перерыва на Матч всех звёзд у него была серия из 10 побед подряд, а за последние 17 матчей он выиграл 14 раз, отражая 93,3% бросков. С 1 декабря он пропускает лишь 2,19 гола за матч. Российский вратарь выдаёт элитную статистику, несмотря на солидную нагрузку. Он — один из восьми голкиперов в нынешнем сезоне, у которого не менее 36 стартов, и он лидирует по проценту отражённых бросков в этой группе», — отмечает издание.

В 2020 году Василевский одержал восемь побед в девяти матчах, отразив 95,4% бросков и не проиграв ни одного матча в основное время.