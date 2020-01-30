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«Металлург» — «Йокерит»: Йоэнсуу получил штраф «5+20» за удар между ног соперника

«Металлург» — «Йокерит»: Йоэнсуу получил штраф «5+20» за удар между ног соперника
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Йокерита» Ессе Йоэнсуу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» получил штраф «5+20» за удар соперника между ног. Инцидент произошёл в начале третьего периода. Йоэнсуу ударил защитника «Металлурга» Григория Дронова.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Начало встречи прошло под диктовку гостей. Теэму Эронен и Саку Мяэналайнен забросили по шайбе уже в первой двадцатиминутке. В начале второго периода Дронов сократил отставание «Магнитки», ещё через 10 минут Денис Паршин сравнял счёт.

В концовке третьего периода шайбу в ворота гостей забросил капитан «Металлурга» Сергей Мозякин, воспользовавшийся грубой ошибкой защитника «Йокерита» Давида Скленички. Но за две минуты до конца Никлас Йенсен сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Он же забросил победную шайбу уже на первой минуте овертайма.

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 ОТ. «Металлург» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах. «Йокерит» продлил победную серию до четырёх матчей. Финский клуб ранее уже гарантировал себе место в плей-офф.

Дубль Йенсена принёс «Йокериту» победу в гостевом матче с «Металлургом»
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