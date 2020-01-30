Рижское «Динамо» потерпело восьмое поражение подряд, уступив одноклубникам из Москвы

Рижское «Динамо» лишилось шансов на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» встречалось с московским «Динамо» в гостях. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Гости открыли счёт на 3-й минуте, отличился Александр Протапович. Ещё в первом периоде Игорь Полыгалов восстановил равновесие в счёте. Во втором периоде Андрей Алексеев вывел москвичей вперёд.

В третьем периоде в составе хозяев по шайбе забросили Теэму Пулккинен, Дмитрий Моисеев и Дмитрий Яшкин. У гостей шайбу забросил Микелис Редлихс.

Турнирная таблица КХЛ

Это поражение стало для рижского «Динамо» восьмым подряд. Московское «Динамо» продлило победную серию уже до трёх матчей.