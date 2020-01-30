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Рижское «Динамо» потерпело восьмое поражение подряд, уступив одноклубникам из Москвы

Рижское «Динамо» потерпело восьмое поражение подряд, уступив одноклубникам из Москвы
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» лишилось шансов на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» встречалось с московским «Динамо» в гостях. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Гости открыли счёт на 3-й минуте, отличился Александр Протапович. Ещё в первом периоде Игорь Полыгалов восстановил равновесие в счёте. Во втором периоде Андрей Алексеев вывел москвичей вперёд.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2020, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Динамо Р
Рига
0:1 Протапович (Эштон, Балинскис) – 02:05' (5x5)   1:1 Полыгалов (Тарасов) – 07:11' (5x5)   2:1 Алексеев (Миронов, Индрашис) – 26:56' (5x5)   3:1 Пулккинен (Миронов, Полыгалов) – 41:11' (5x5)   4:1 Моисеев (Пулккинен, Хиетанен) – 43:43' (5x5)   4:2 Редлихс М. (Мамчицс, Дарзиньш) – 48:59' (5x5)   5:2 Яшкин (Индрашис, Шипачёв) – 56:28' (5x5)

В третьем периоде в составе хозяев по шайбе забросили Теэму Пулккинен, Дмитрий Моисеев и Дмитрий Яшкин. У гостей шайбу забросил Микелис Редлихс.

Турнирная таблица КХЛ

Это поражение стало для рижского «Динамо» восьмым подряд. Московское «Динамо» продлило победную серию уже до трёх матчей.

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