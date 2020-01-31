Муранов: у Яшкина отличные шансы стать лучшим снайпером КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Иван Муранов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо». Встреча завершилась победой москвичей со счётом 5:2.

«Чувствую себя хорошо, правда, не совсем набрал кондиции. Три матча пропустил из-за болезни, поэтому спасибо тренерскому штабу, что доверяет и выпускает даже в таком состоянии.

Почему решили исход игры только в третьем периоде? Наверное, не настроились на игру. Хотя тренеры нас и предупреждали, что играть надо с первых минут, быть готовым к сопротивлению. К счастью, потом наша игра выровнялась, и мы выиграли.

Почему игроки «Динамо» второй год подряд возглавляют таблицу бомбардиров КХЛ? На самом деле, это далеко не совпадение, в прошлом году и Кага (Дмитрий Кагарлицкий. — Прим. «Чемпионата»), и Шипа (Вадим Шипачёв. — Прим. «Чемпионата») постоянно работали над собой, как ни зайду – они постоянно в зале, сейчас Шипачёв и Яшкин так же. Это же все через работу, через опыт приходит. Стараюсь брать с них пример. Думаю, у Яшкина отличные шансы стать лучшим снайпером лиги», — передаёт слова Муранова корреспондент «Чемпионата» Владислав Маслов.