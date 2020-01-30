Индрашис — о месте в составе «Динамо» для Петерссона: не задавайте мне таких вопросов

Нападающий московского «Динамо» Микс Индрашис иронично прокомментировал то обстоятельство, что он удачно заменил в первом звене бело-голубых заболевшего Андре Петерссона.
«Хорошие эмоции от матча с бывшими одноклубниками. Но не могу сказать, что мне прямо удаются эти матчи. Там много ребят, которые хорошо меня знают, поэтому постоянно приходится что-то новое придумывать, чтобы их обыгрывать.
Найдётся ли Петерссону место в составе «Динамо» после его возвращения? Не задавайте мне таких вопросов, это у тренеров спросите. Конечно, меня мотивировало подписание шестого легионера. Хочется играть, не хочется быть шестым лишним, который будет сидеть и не играть. Я борюсь за состав и хочу играть.
Да, я много пропустил в нынешнем сезоне. Сейчас чувствую себя хорошо, но есть моменты, где ещё мне не хватает готовности. Сейчас мы боремся за как можно более высокое место в турнирной таблице. Матч со «Спартаком» будет принципиальным, тем более они близко находятся в таблице. Это будет игра плей-офф», — передаёт слова Индрашиса корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 30 января 2020
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