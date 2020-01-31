Гендиректор «Бостона» Дон Суини: Бэкес не будет играть за фарм-клуб
Генеральный директор клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» Дон Суини сделал заявление о судьбе крайнего нападающего команды Дэвида Бэкеса, который должен был отправиться играть в фарм-клуб «Бостона» «Провиденс Брюинз», выступающий в АХЛ, так как игрока выставили на драфт отказов.
«Поговорив с Дэвидом, мы решили, что и в его интересах, и в интересах команды будет не отправлять его в Провиденс. Дэвид в хорошей форме и вполне способен играть, сейчас мы ищем подходящие для всех вас варианты», цитирует Суини официальный сайт НХЛ.
35-летний нападающий принял участие в 16 матчах сезона-2019/2020 и набрал 3(1+2) очка. Контракт Бэкеса действует до конца следующего сезона. Зарплата форварда составляет $ 6 млн.
«Бостон» выставил Бэкеса на драфт отказов, его зарплата составляет $ 6 млн в год
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