Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Барыс» победил «Авангард» третий раз за сезон

«Барыс» победил «Авангард» третий раз за сезон
Хоккей / КХЛ 0

Казахстанский «Барыс» на домашней площадке победил омский «Авангард» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Барсы» выиграли три из четырёх встреч с командой Боба Хартли в текущем сезоне.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Подопечные Андрея Скабелки удачно провели первый период, забросив две шайбы усилиями форвардов Дмитрия Гуркова и Кирилла Панюкова. На старте третьего периода «Барыс» упрочил преимущество, гол забил защитник Алексей Маклюков. До конца второго периода «Авангард» забросил три шайбы, авторами которых стали защитник Семён Ручкин и нападающие Сергей Шумаков и Кирилл Семёнов, на что «Барыс» ответил голом форварда Павла Акользина. В третьем периоде шайб заброшено не было.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
4 : 3
Авангард
Омск
1:0 Гурков (Валк, Шестаков) – 16:02' (5x4)   2:0 Панюков (Сагадеев, Метальников) – 18:13' (5x4)   3:0 Маклюков (Сагадеев) – 22:56' (5x5)   3:1 Ручкин (Шумаков, Бек) – 29:35' (5x5)   4:1 Акользин (Шевченко, Гурков) – 29:59' (5x5)   4:2 Шумаков (Бек, Войнов) – 36:58' (5x4)   4:3 Семёнов (Манукян, Войнов) – 38:51' (5x5)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020