«Барыс» победил «Авангард» третий раз за сезон

Казахстанский «Барыс» на домашней площадке победил омский «Авангард» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Барсы» выиграли три из четырёх встреч с командой Боба Хартли в текущем сезоне.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Подопечные Андрея Скабелки удачно провели первый период, забросив две шайбы усилиями форвардов Дмитрия Гуркова и Кирилла Панюкова. На старте третьего периода «Барыс» упрочил преимущество, гол забил защитник Алексей Маклюков. До конца второго периода «Авангард» забросил три шайбы, авторами которых стали защитник Семён Ручкин и нападающие Сергей Шумаков и Кирилл Семёнов, на что «Барыс» ответил голом форварда Павла Акользина. В третьем периоде шайб заброшено не было.
- 1 февраля 2020
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