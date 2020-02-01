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Чесалин: «Сибирь» была не готова к жёсткой игре, мы рано подняли руки над головой

Чесалин: «Сибирь» была не готова к жёсткой игре, мы рано подняли руки над головой
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (3:2).

«Мы не были готовы сегодня к такой жёсткой игре. Слава богу, что выдержали первый период, соперник немного побил нас в этом отрезке. Честно говоря, рано поверили в свои силы, после 3:0 были моменты, показывали не тот хоккей, в который привыкли играть. Рано подняли руки над головой. Ни в коем случае нельзя пропускать в последние пять минут периода, играли не по заданию и получили гол.

На кого тренеры просили обратить внимание из хоккеистов«Динамо»? На Паре – он на вбрасываниях здорово играет. Не зря он в конце много единоборств выиграл. Мы играем по своей системе, которая приносит плоды. Главное – на сто процентов относиться к своим моментам», – сказал Чесалин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.

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