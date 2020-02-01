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И. Воробьёв: Пивцакина нет, теперь сотрясение у Расмуссена. День ото дня не легче

И. Воробьёв: Пивцакина нет, теперь сотрясение у Расмуссена. День ото дня не легче
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с «Автомобилистом» (2:3).

«Нашли мы за две минуты путь, как проиграть это противостояние. В принципе, играли довольно прилично, но рикошет за две минуты… Будем поднимать резервы.

У Расмуссена сотрясение. У нас Пивцакина нет, теперь Расмуссена. День ото дня не легче», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Металлурга».

Счёт во встрече открыла команда хозяев, на восьмой минуте гол в свой актив записал нападающий Богдан Потехин. Вскоре гости восстановили равновесие на табло усилиями защитника Алексея Василевского. За первые 10 минут второго периода соперники вновь обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Деннис Расмуссен и Питер Холланд. В концовке «Автомобилист» вырвал победу, шайбу забросил форвард Брукс Мэйсек.

«Металлург» проиграл пятый матч из шести последних, уступив «Автомобилисту»
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