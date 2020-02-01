«Металлург» проиграл пятый матч из шести последних, уступив «Автомобилисту»

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Ильи Воробьёва потерпели пятое поражение в шести последних матчах.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Счёт во встрече открыла команда хозяев, на восьмой минуте гол в свой актив записал нападающий Богдан Потехин. Вскоре гости восстановили равновесие на табло усилиями защитника Алексея Василевского. За первые 10 минут второго периода соперники вновь обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Деннис Расмуссен и Питер Холланд. В концовке «Автомобилист» вырвал победу, шайбу забросил форвард Брукс Мэйсек.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.