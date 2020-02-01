Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Металлург» проиграл пятый матч из шести последних, уступив «Автомобилисту»

«Металлург» проиграл пятый матч из шести последних, уступив «Автомобилисту»
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Ильи Воробьёва потерпели пятое поражение в шести последних матчах.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Счёт во встрече открыла команда хозяев, на восьмой минуте гол в свой актив записал нападающий Богдан Потехин. Вскоре гости восстановили равновесие на табло усилиями защитника Алексея Василевского. За первые 10 минут второго периода соперники вновь обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Деннис Расмуссен и Питер Холланд. В концовке «Автомобилист» вырвал победу, шайбу забросил форвард Брукс Мэйсек.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Потехин (Козун, О'Делл) – 07:22' (5x5)   1:1 Василевский (Голышев) – 13:09' (5x5)   2:1 Расмуссен (Антипин) – 22:56' (5x5)   2:2 Холланд (Березин, Мэйсек) – 29:20' (5x5)   2:3 Мэйсек (Доус, Холланд) – 58:02' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020