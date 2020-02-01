«Ак Барс» продлил победную серию, обыграв рижское «Динамо»
Казанский «Ак Барс» на домашней площадке победил рижское «Динамо» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Дмитрия Квартальнова выиграли шестой матч подряд, у команды из Риги — серия из девяти поражений.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Команда хозяев открыла счёт на 13-й минуте, голом отметился нападающий Артём Галимов. Следующей шайбы зрителям пришлось ждать до 47-й минуты, когда «Ак Барс» упрочил преимущество благодаря точному броску форварда Даниса Зарипова. Гол ветерана стал заключительным в матче. Шат-аут на свой счёт записал голкипер казанского клуба Адам Рейдеборн.
КХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Динамо Р
Рига
1:0 Галимов (Азеведу, Викстранд) – 12:54' (5x4) 2:0 Зарипов (Воронков, Галимов) – 46:13' (5x5)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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