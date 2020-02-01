«Ак Барс» продлил победную серию, обыграв рижское «Динамо»

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке победил рижское «Динамо» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Дмитрия Квартальнова выиграли шестой матч подряд, у команды из Риги — серия из девяти поражений.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Команда хозяев открыла счёт на 13-й минуте, голом отметился нападающий Артём Галимов. Следующей шайбы зрителям пришлось ждать до 47-й минуты, когда «Ак Барс» упрочил преимущество благодаря точному броску форварда Даниса Зарипова. Гол ветерана стал заключительным в матче. Шат-аут на свой счёт записал голкипер казанского клуба Адам Рейдеборн.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



