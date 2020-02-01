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«Динамо» уверенно победило «Спартак» в московском дерби

«Динамо» уверенно победило «Спартак» в московском дерби
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Спартак» проиграл московскому «Динамо» со счётом 0:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» прервал серию из трёх побед, «Динамо» выиграло четвёртый матч подряд.

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Счёт в дерби был открыт на седьмой минуте, гол в свой актив записал нападающий «Динамо» Микс Индрашис. В концовке первого периода подопечные Владимира Крикунова упрочили преимущество, заброшенной шайбой отметился форвард Иван Игумнов. Во втором периоде «Динамо» забило два гола, авторами которых стали нападающие Вячеслав Кулёмин и Дмитрий Яшкин. Больше во встрече шайб заброшено не было. Сухой матч оформил голкипер «Динамо» Иван Бочаров.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 17:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Индрашис (Яшкин) – 06:12' (5x5)   0:2 Игумнов (Алексеев, Зайцев) – 18:22' (5x4)   0:3 Яшкин (Индрашис) – 30:52' (5x5)   0:4 Кулёмин (Панкратов, Муранов) – 35:34' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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