«Динамо» уверенно победило «Спартак» в московском дерби

Хоккейный клуб «Спартак» проиграл московскому «Динамо» со счётом 0:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» прервал серию из трёх побед, «Динамо» выиграло четвёртый матч подряд.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Счёт в дерби был открыт на седьмой минуте, гол в свой актив записал нападающий «Динамо» Микс Индрашис. В концовке первого периода подопечные Владимира Крикунова упрочили преимущество, заброшенной шайбой отметился форвард Иван Игумнов. Во втором периоде «Динамо» забило два гола, авторами которых стали нападающие Вячеслав Кулёмин и Дмитрий Яшкин. Больше во встрече шайб заброшено не было. Сухой матч оформил голкипер «Динамо» Иван Бочаров.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 1 февраля 2020
-
19:59
-
19:50
-
19:47
-
19:38
-
19:31
-
19:29
-
19:22
-
19:21
-
19:15
-
18:49
-
18:48
-
18:20
-
18:10
-
18:01
-
17:26
-
17:23
-
17:10
-
17:04
-
16:57
-
16:54
-
16:48
-
16:47
-
16:45
-
16:05
-
15:55
-
15:28
-
15:18
-
14:59
-
14:15
-
14:00
-
13:23
-
12:55
-
12:32
-
12:10
-
11:50