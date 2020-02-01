«Динамо» уверенно победило «Спартак» в московском дерби

Хоккейный клуб «Спартак» проиграл московскому «Динамо» со счётом 0:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» прервал серию из трёх побед, «Динамо» выиграло четвёртый матч подряд.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Счёт в дерби был открыт на седьмой минуте, гол в свой актив записал нападающий «Динамо» Микс Индрашис. В концовке первого периода подопечные Владимира Крикунова упрочили преимущество, заброшенной шайбой отметился форвард Иван Игумнов. Во втором периоде «Динамо» забило два гола, авторами которых стали нападающие Вячеслав Кулёмин и Дмитрий Яшкин. Больше во встрече шайб заброшено не было. Сухой матч оформил голкипер «Динамо» Иван Бочаров.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



