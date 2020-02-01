Знарок: не знаю, почему Кокарев не стал бросать в пустые ворота

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги матча с московским «Динамо» (0:4).
«Вратарь соперника неплохо стоял. Думаю, что счёт не по игре. Мы неплохо играли, неплохо двигались. Реализация моментов была смазанной, всё хотели довести до пустых ворот. Допустили ошибки в двух первых голах, но такой день бывает у каждой команды.
Неудачно играем с «Динамо»? Я, кстати, посчитал: у нас в совокупности 12 динамовских игроков (смеётся). Но, конечно, не в этом дело. Дело в реализации моментов. В прошлый раз проиграли им — 0:3, сейчас — 0:4. Но, повторюсь, команда неплохо играла.
Что с покинувшим лёд Галимовым — пока не в курсе. Не знаю, почему Кокарев не стал бросать в пустые ворота. Игра с «Динамо», наверное, для него очень многое значит. Я и сам не понял. Я его спросил: «Почему ты в пустые ворота не бросал?» — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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