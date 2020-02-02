Посол США, фейспалм болельщика и чарующий чирлидинг. Лучшие фото победы «Динамо»

1 февраля в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» хоккейный клуб «Спартак» проиграл московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 0:4. «Спартак» прервал серию из трёх побед, «Динамо» выиграло четвёртый матч подряд.



Счёт в дерби был открыт на седьмой минуте, гол в актив записал нападающий «Динамо» Микс Индрашис. В концовке первого периода подопечные Владимира Крикунова упрочили преимущество, заброшенная шайба на счету форварда Ивана Игумнова. Во втором периоде «Динамо» забило два гола, авторами которых стали нападающие Вячеслав Кулёмин и Дмитрий Яшкин. Больше во встрече шайб заброшено не было. Сухой матч у голкипера «Динамо» Ивана Бочарова.



Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Динамо» Москва — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.