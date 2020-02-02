ХК «Сочи» в шутку предложил футбольному вратарю Фролову присоединиться к команде
Пресс-служба ХК «Сочи» отреагировала на информацию об уходе голкипера Евгения Фролова из ФК «Сочи». Ранее южане сообщили, что 31-летний голкипер покидает команду, не объяснив причину ухода.
«О, это же тот парень, который вставал и в хоккейные ворота? Нам как раз вратари нужны, а то один травмирован, ещё один болеет. КХЛ, может, дозаявим парня после дедлайна в виде исключения?» — написала пресс-служба «Сочи» в своём «твиттере».
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Сочи».
«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 52 очка. Южане ведут борьбу за путёвку в плей-офф. От 8-й строчки «Сочи» отделяют шесть баллов.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
«Сочи» объявил об уходе голкипера Фролова
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