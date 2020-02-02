ХК «Сочи» в шутку предложил футбольному вратарю Фролову присоединиться к команде

Пресс-служба ХК «Сочи» отреагировала на информацию об уходе голкипера Евгения Фролова из ФК «Сочи». Ранее южане сообщили, что 31-летний голкипер покидает команду, не объяснив причину ухода.

«О, это же тот парень, который вставал и в хоккейные ворота? Нам как раз вратари нужны, а то один травмирован, ещё один болеет. КХЛ, может, дозаявим парня после дедлайна в виде исключения?» — написала пресс-служба «Сочи» в своём «твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Сочи».

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 52 очка. Южане ведут борьбу за путёвку в плей-офф. От 8-й строчки «Сочи» отделяют шесть баллов.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги