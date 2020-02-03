Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ягр: мне казалось, что Овечкин начинает сбавлять, но он снова неудержим

Ягр: мне казалось, что Овечкин начинает сбавлять, но он снова неудержим
Хоккей / НХЛ 0

Легендарный нападающий Яромир Ягр поделился мнением о высокой результативности форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкина.

«Неважно, каким хоккей был 10 лет назад. Овечкин смог приспособиться к новым реалиям. Даже я был удивлён, как хорошо он смог это сделать. Не верил, что он продолжит так доминировать.

Был период, когда мне показалось, что он начал сбавлять, но потом случился какой-то поворот, и он снова стал неудержим», — приводит слова Ягра официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, недавно российский нападающий преодолел отметку в 695 голов в НХЛ, выйдя на чистое восьмое место в истории снайперов лиги. Овечкин стал лучшим игроком января, забросив 13 шайб и отдав 2 результативные передачи.

Овечкин обогнал Мессье! Великая Восьмёрка уже на восьмом месте по голам в истории НХЛ
До рекорда Гретцки осталось 199 точных бросков.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020