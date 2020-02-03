Ягр: мне казалось, что Овечкин начинает сбавлять, но он снова неудержим
Легендарный нападающий Яромир Ягр поделился мнением о высокой результативности форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкина.
«Неважно, каким хоккей был 10 лет назад. Овечкин смог приспособиться к новым реалиям. Даже я был удивлён, как хорошо он смог это сделать. Не верил, что он продолжит так доминировать.
Был период, когда мне показалось, что он начал сбавлять, но потом случился какой-то поворот, и он снова стал неудержим», — приводит слова Ягра официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, недавно российский нападающий преодолел отметку в 695 голов в НХЛ, выйдя на чистое восьмое место в истории снайперов лиги. Овечкин стал лучшим игроком января, забросив 13 шайб и отдав 2 результативные передачи.
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