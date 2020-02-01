Овечкин обогнал Мессье! Великая восьмёрка уже на восьмом месте по голам в истории НХЛ

Не проходит и матча, чтобы капитан «Вашингтон Кэпиталз» не преодолел какую-либо очередную историческую отметку в своей статистике. Александра Овечкина уже поздравляли с преодолением различных ступеней и Петер Бондра, и Теэму Селянне, и Стив Айзерман — отмолчался, разве что, великий Марио.



Теперь настал черёд подвинуться другой канадской легенде 1980-х и 1990-х. Марк Мессье, знаменитый Мессия, больше не занимает восьмое место в списке лучших бомбардиров, переехав на девятую строчку. Восьмая же пока будет принадлежать человеку, с восьмёркой на спине.

Овечкин уже выше Айзермана! Вратарь «Нэшвилла» испугался и сам дал забить ему в пустые «Когда обгонишь Гретцки — не забудь пригласить на вечеринку!».

Если забыть об исторических скрижалях, то для «Вашингтона» и Овечкина куда важнее текущая форма и положение дел. Здесь у Александра тоже всё неплохо: шайбы в матче с «Оттавой» стали для него 10-й и 11-й в пяти последних матчах. Технически это не является серией из пяти игр подряд, так как Овечкин, следуя политике НХЛ, был отстранён на одну встречу за пропуск Матча всех звёзд, но, по сути, капитан «столичных» продолжает стабильно забивать. Что ещё важнее — Овечкин догнал лидера в споре снайперов Давида Пастрняка из «Бостона».



Историческое взятие ворот восстановило для «Кэпиталз» преимущество в две шайбы, утраченное в начале второго периода, и получилось весьма симпатичным. Александр, получив на скорости удобный пас от своего верного оруженосца Никласа Бекстрёма, точно бросил с кистей.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Ему 34 года, он играет свой 15-й сезон, он забил 694 гола за карьеру. А радуется так, словно забил в первый раз в жизни!», — восхитился Овечкиным обозреватель официального сайта НХЛ Том Гулитти.

Что касается «вечного» рекорда Уэйна Гретцки, то после первого гола в матче до него Овечкину оставалась красивая цифра — 200 шайб. При том темпе, который сейчас держит капитан «Вашингтона», нет ничего непосильного, но задача всё ещё остаётся трудной. Овечкину необходимо придерживаться графика 40 голов за сезон на протяжении пяти следующих лет, и тогда в конце января — начале февраля 2025 года весь хоккейный мир может получить нового кумира на все времена.



Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз»

Пока же мы ждём отметки в 700 голов и преодоления следующей ступени в исторической лесенке, где пока расположился другой бывший форвард «Вашингтона» Майк Гартнер.

До первого гола Овечкина зрители увидели изящное подправление шайбы на пятачке в исполнении Ти Джея Оши и гол Евгения Кузнецова, который умудрился так замкнуть великолепный пас Враны, что никто толком и не заметил, что снаряд побывал в воротах.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Под занавес игры Овечкин оформил дубль, забив в пустые ворота. Этот гол сделал его единоличным обладателем восьмого места в списке лучших голеадоров всех времён.

«Алекс, мои поздравления! Твоё умение завершать атаки, твоя техника и навыки, твоё умение вести силовую борьбу — всё это продолжает нас удивлять, это редкое сочетание. Но куда важнее то, что ты своей страстью и желанием вдохновляешь целое поколение мальчишек и девчонок. Я желаю тебе как можно дольше успешно выступать и превзойти ещё много великих имён!», — поздравил Овечкина Мессье.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

«Вашингтон» одержал свою восьмую победу в 11 последних матчах и укрепил лидерство в турнирной таблице Восточной конференции и всей лиги в целом.



Единственное, что может подпортить настроение болельщикам «Кэпиталз» — это интересный факт о том, что «столичные» больше всех в лиге пропустили голов, когда соперник играл в меньшинстве. Несогласованность в действиях гостей привела к тому, что Крис Тирни забил «Вашингтону» девятый гол в меньшинстве и седьмой — начиная с 23 декабря. Так же невнимательно играет только худшая команда лиги «Детройт».

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.